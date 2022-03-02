Красноярск, , 07:43 — REGNUM XVIII Красноярский экономический форум (КЭФ) стартовал 2 марта в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

КЭФ в Красноярске пройдёт со 2 по 4 марта. Первый день отдан молодёжной площадке «Поколение 2030». Тема молодёжного дня в этом году — «Красноярск — 400. Город будущего». Она же станет повесткой пленарного заседания.

В ходе пленарного заседания обсудят развитие российских городов, роль человека и бизнеса в этом процессе, наградят лауреатов премии «Учёный-экономист года».

Кроме того, в программу молодёжного дня вошли дискуссионные площадки, панельные дискуссии, мастер-классы и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе КЭФ-2021 были подписаны соглашения на общую сумму 53,5 млрд рублей.

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