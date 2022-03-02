Вашингтон, 2 марта, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Республиканская партия работает над созданием законов в США, направленных на подрыв и пересмотр результатов выборов в некоторых американских штатах, которые управляются республиканцами. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 1 марта в ходе ежегодного послания «О положении страны» в Конгрессе Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент обвинил республиканцев в том, что они своей деятельностью покушаются на «самое фундаментальное право в США — право голоса и право на его учет». По его словам, Республиканская партия принимает соответствующие законы во все большем количестве штатов, что не только «нарушает права отдельных избирателей», но и позволяет «саботировать целые выборы».

Байден добавил, что власти США не могут допустить подобного положения дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что рейтинг Джо Байдена в США продолжает падать, и американские граждане настроены «глубоко пессимистично», желая, чтобы победу на ноябрьских промежуточных выборах одержала Республиканская партия.

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