Кемерово, , 07:37 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 марта, медицинскую помощь получают 15 654 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 16 343 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 817 случаев заражения коронавирусом, семь пациентов скончались, 1499 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 146 102 случая заражения коронавирусом, 128 319 человек выздоровели, 2129 пациентов скончались.