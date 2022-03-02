Хабаровск, 2 марта, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Хабаровском крае все обязательства по обслуживанию счетов и вкладов во всех банках выполняются в полном объеме, обеспечено и функционирование карт. В отделениях есть наличность, банкоматы вовремя пополняются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций. Центробанк оценивает эти планы как адекватные ситуации. Все операции банков в рублях будут осуществляться и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте», — пояснили в минэкономразвития Хабаровского края.

В регионе ведут деятельность 240 подразделений 31 банка.

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Как сообщало ИА REGNUM, санкции, введенные против России, в конечном счете нанесут больший ущерб США и их союзникам, заявила исследовательская группа, консультирующая председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку Пекин взвешивает, какую поддержку оказать своему близкому дипломатическому партнеру.