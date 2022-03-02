Оренбург, 2 марта, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области усиливают работу по мониторингу цен на лекарства, продовольствие и товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Глава региона Денис Паслер поручил минсельхозу усилить работу по контролю за ценами. На встрече с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области Владимиром Окшиным губернатор отметил, что изменение цен на товары требует особого контроля.

«Прошу вас взять под жесткий личный контроль изменение цен на лекарства в аптеках региона, на продукты питания и товары первой необходимости. Особого внимания требует и контроль стоимости коммунальных услуг», — сказал Паслер.

В Оренбуржье рассматривается вопрос о возобновлении работы оперативного штаба по контролю за ценами на лекарства, социально значимые товары и продукты питания. На данный момент дефицита товаров в регионе нет. Поставки происходят бесперебойно. Часть торговых сетей и предприятий розничной торговли установили минимальную торговую надбавку от 5 до 15% на социально значимые товары.