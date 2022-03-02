Москва, , 07:30 — REGNUM В среду, 2 марта, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 3 марта в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В четверг, 3 марта, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, к выходным дням в Москве похолодает, днём будет до 3−4 градусов мороза.

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