Абакан, , 07:30 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Хакасии 2 марта, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным Хакасского гидрометцентра, 2 марта в регионе прогнозируется очень сильный западный ветер с порывами 20−25 м/с. Порывы ветра в горах (метеостанция Ненастная) могут достигать 30 м/с.

Население Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярска также предупредили о сильном ветре.

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