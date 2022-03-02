Якутск, , 07:31 — REGNUM В Якутии намерены полностью заасфальтировать ФАД «Лена», но это не решит проблему транспортной доступности территорий республики для её жителей. На рабочей встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым глава региона Айсен Николаев напомнил о том, что для обеспечения круглогодличного дорожного сообщения республике нужны мосты через реки Лена, Алдан и Вилюй, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе правительства Якутии.

Лена. Якутск James St. John

Читайте также: В Якутии на двух берегах реки Лена началось строительство моста

Роман Новиков рассказал, что к 2024 году главная федеральная автодорога Якутии «Лена» будет полностью асфальтирована. В республики намерены построить и привести в порядок в общей сложности 390 км дорог. В том числе ремонты будут идти на ФАД «Колыма».

В 2021 году аналогичные работы были выполнены на 268 км, в основном на региональных дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года года Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста. Вопрос оплаты этого проекта пока окончательно не решён.