Владивосток, , 07:29 — REGNUM Более 850 млн рублей выделили в бюджете Приморья на выплаты регионального материнского капитала семьям при рождении второго ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В 2021 году размер региональной выплаты при рождении второго ребёнка составлял около 192 тыс. рублей. В 2022 году — почти 208 тыс. рублей.

В 2021 году на выплату регионального маткапитала было направлено более 416 млн рублей. Воспользовались этой мерой соцподдержки 2487 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Вологодской области региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей получили более 2 тыс. семей.