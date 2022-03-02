Оренбург, 2 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области продлен антиковидный режим. Ограничения продолжат действовать по 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Согласно изменению в губернаторском указе, в регионе возобновляется возможность проведения мероприятий в зрительных залах с полной наполняемостью. Под запретом остается работа кальянных и ночных клубов. По-прежнему приостановлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте пожилых оренбуржцев.

В рамках введенного в регионе режима повышенной готовности межведомственному штабу дано поручение подготовить пункты временного размещения для прибывающих на территорию региона беженцев из ДНР и ЛНР.