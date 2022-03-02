Новосибирск, , 07:22 — REGNUM В Новосибирской области разработали алгоритм действий для встречи граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Республик. В нём прописаны меры по созданию необходимых условий для их приёма: встреча, размещение, медицинская помощь, определение в школы и детские сады, сообщили в правительстве региона.

Помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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Отмечается, что все органы власти, задействованные в процессах, уже сориентированы на особый режим работы.

Напомним, что в регионе ранее был создан оперативный штаб Общественной палаты по оказанию помощибеженцам из Луганской и Донецкой Народных Республик.