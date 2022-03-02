Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Инфраструктурная реформа позволит Соединенным Штатам измениться и обогнать Китай, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к американскому Конгрессу.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам предстоит десятилетие инфраструктуры. Оно изменит Америку и поставит нас на путь победы в экономическом соревновании XXI века, в котором мы столкнемся со всем остальным миром, и в особенности — с Китаем», — заявил он.

По его мнению, эта реформа поможет США поднять экономику и в конченом счете обогнать Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа экспертов, консультирующая председателя КНР Си Цзиньпина, заявила, что антироссийские санкции нанесут больший ущерб США и их союзникам, нежели Москве. Отметим, что Китай последовательно выступает против применения односторонних экономических санкций.

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