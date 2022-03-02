Ульяновск, 2 марта, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным ведомства, 1 марта в регионе предварительно выявлено 1907 носителей SARS-CoV-2. Это на 26 меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 28 февраля (1993 случая).

В Ульяновской области за последние сутки сделано 4166 лабораторных исследований на коронавирус. С начала пандемии проведено 1 884 215 тестирований.

Напомним, что в Ульяновской области ежедневно в течение трёх недель выздоравливают не менее 1200 пациентов с коронавирусом. Всего вылечились 153 993 человека, доля выздоровевших составляет 90,43%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 1 по 31 марта в рамках месячника борьбы с туберкулёзом «Не пропусти!» будет организована работа передвижных флюорографических кабинетов.