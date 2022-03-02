Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Сотрудничество с российскими партнёрами приостановила на фоне санкций финансовая компания American Express. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба компании.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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В заявлении компании указано, что руководство American Express с самого начала украинского кризиса следовало санкционным требованиям США и международных партнеров. Это привело к приостановке сотрудничества с банками-партнёрами в России.

Компания отмечает, что продолжит следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации с санкционными мерами в отношении России. Как уточняет руководство компании, в России у American Express небольшие деловые связи, включающие одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что финансовый регулятор Австрии (FMA) ввел запрет на коммерческую деятельность для дочерней компании Сбербанка Sberbank Europe AG, штаб-квартира которой находится в Вене.

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