Пермь, 2 марта, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Перми конкурсная комиссия определила три варианта гимна города, которые вышли в финал. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Объявлено голосование за лучший вариант гимна. Оно проходит на площадке соцсети «В контакте» на официальной страницей горадминистрации и продлится до 30 марта. На выбор горожанам представлены демо-записи.

Напомним, конкурс на создание гимна Перми был объявлен в 2020 году. Победители (авторы музыки и текста) получат по 300 тыс. рублей.