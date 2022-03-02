Бикин, Хабаровский край, 2 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Хабаровском крае так и не смогли выбрать подрядчика на важный объект водоснабжения. Контракт с максимальной ценой почти 1,8 млрд рублей на реконструкцию водоснабжения в городе Бикин не заинтересовал потенциальных исполнителей — на тендер не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В протоколе отмечается, что «по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки», потому он «признается несостоявшимся».

Тендер проходил с начальной ценой 1 785 351 900 рублей. Завершить работы планировалось до 30 сентября 2024 года. При этом в контракте изначально была предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения.

Напомним, в ноябре 2021 года правительство РФ выделило на проект 1,5 млрд рублей, которые предполагалось направить в регион в течение трёх лет. Проект включает в себя реконструкцию системы водозабора и водоочистки, строительство новых водопроводных станций и резервуаров для воды.

Отмечалось, что в улучшении водоснабжения нуждаются 16 тыс. горожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в Пензенской области планируется отремонтировать свыше 130 объектов водоснабжения.