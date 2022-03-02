Амурчанам помогут вернуться домой из-за границы
Благовещенск, 2 марта, 2022, 07:11 — ИА Регнум. За рубежом остаются восемь туристов из Амурской области. Их возвращение в Россию будет проходить в рамках механизмов, разработанных Ростуризмом и МИД РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей Приамурья.
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Амурчане отдыхают по путёвкам в Мексике и Доминиканской республике.
Вернуться домой людям в том числе помогут туроператоры. Амурчанам также рекомендовали воспользоваться специальным мобильным приложением МИД РФ «Зарубежный помощник».
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать выезд российских туристов из зарубежных стран, писало РИА Новости.