Благовещенск, 2 марта, 2022, 07:11 — ИА Регнум. За рубежом остаются восемь туристов из Амурской области. Их возвращение в Россию будет проходить в рамках механизмов, разработанных Ростуризмом и МИД РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей Приамурья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы

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Амурчане отдыхают по путёвкам в Мексике и Доминиканской республике.

«Экстренных ситуаций с амурчанами в этих странах по информации туроператоров к настоящему времени не возникало. Есть отдельные вопросы по предстоящему возвращению в Россию, однако они решаются», — отметила исполняющая обязанности министра экономического развития и внешних связей региона Амурской области Екатерина Киреева.

Вернуться домой людям в том числе помогут туроператоры. Амурчанам также рекомендовали воспользоваться специальным мобильным приложением МИД РФ «Зарубежный помощник».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать выезд российских туристов из зарубежных стран, писало РИА Новости.