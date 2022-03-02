Пекин, , 06:54 — REGNUM Китай всегда поддерживал и поощрял все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил 1 марта представитель министерства иностранных дел КНР, передает агентство Синьхуа.

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Пресс-секретарь Ван Вэньбинь сделал это заявление на ежедневном пресс-брифинге в ответ о начале переговоров между делегациями России и Украины, состоявшиеся в 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.

«Мы отметили, что обе стороны договорились провести новый раунд переговоров в ближайшем будущем», — сказал Ван.

Китай надеется, что обе стороны продолжат процесс диалога и переговоров и будут искать политическое решение, которое учитывает разумные соображения безопасности обеих сторон, служит общей безопасности Европы и способствует прочному миру и стабильности в Европе, добавил Ван.