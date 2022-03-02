Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Действующего президента США Джозефа Байдена, военный блок НАТО и страны Запада обвинил в эскалации напряжённости на Украине бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба политика.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трамп пояснил, что президент США Байден, НАТО и Запад провалились «отвратительным образом», позволив начаться войне на Украине и поставив человечество в «ужасное положение».

«Вместо того, чтобы проявить жесткость и силу, они назвали главной угрозой мировой безопасности «утку» о глобальном потеплении, лишили США энергетической независимости, а затем поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти», — заявил Трамп.

По мнению экс-президента США, страны Запада в ситуации с Украиной подарили России возможность добиться всего, что ей было нужно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил Трамп, российский президент Владимир Путин оказался мудрее администрации Белого дома в ситуации с Украиной. Также Трамп указал, что если бы он остался у власти, такая ситуация была бы немыслима.

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