Хабаровск, , 07:05 — REGNUM В Хабаровске арестован силовиками и находится под стражей 20-летний иностранец, призывавший в сети к террору. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Гражданин одной из стран Средней Азии — приверженец экстремистской идеологии. В ноябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали его за публичные призывы в интернете к террористической деятельности, поддержку идей радикального ислама и оправдание терроризма в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Червоногвардейский район города Макеевка.