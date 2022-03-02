Вашингтон, 2 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. США и американские союзники могут высвободить дополнительные объемы нефти из своих стратегических запасов в случае необходимости, заявил глава Белого дома Джо Байден 1 марта в ходе выступления с ежегодным докладом «О положении страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам президента, Вашингтон и союзные государства уже объявили об использовании 60 млн баррелей нефти из резервов. Он отметил, что такие шаги помогают снизить стоимость топлива в США.

Байден также заверил сограждан о том, что у Соединенных Штатов «будет всё нормально», несмотря «на новости о событиях, которые могут показаться тревожными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Yonhap News распространило информацию о том, что министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ук и министр энергетики США Дженнифер Гранхольм договорились об активном сотрудничестве в вопросе высвобождения стратегических запасов нефти.