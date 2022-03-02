Тбилиси, 2 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Грузинские власти сделали несколько демонстративных шагов в поддержку Украины, сообщает 1 марта грузинский телеканал «Мтавари архи»

Facebook.com/EKhoshtaria Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом

Так, несмотря на отзыв украинского посла из Тбилиси, министерство иностранных дел Грузии опубликовало на своей странице в «Фейсбуке» список мер в поддержку Украины: гуманитарная помощь в размере 1 миллиона лари ($315 000); помощь приехавшим в Грузию гражданам Украины; горячая линия 24/7 для украинских туристов; «Почта Грузии» будет бесплатно отправлять гуманитарные посылки на Украину, тбилисская телебашня и стадион в Батуми были подсвечены цветами государственного флага Украины; у президентского дворца наряду с грузинскими были вывешены и украинские флаги. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили также на своей странице в «Фейсбуке» написала:«Поддержка президента Грузии выражается не в флагах, а в его чётких заявлениях! Сегодня его присутствие в Париже и Брюсселе служит именно этой цели».

Напомним, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси в знак недовольства тем, что Грузия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям. Примечательно, что министр иностранных дел Давид Залкалиани до сих пор никак не отреагировал на демарш Киева.