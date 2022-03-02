Биробиджан, 2 марта, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Еврейской автономии завершилось судебное разбирательство по делу женщины, которая обвинялась в убийстве новорождённого ребёнка. Жительница села Валдгейм только частично признала свою вину, сообщило ГТРК «Бира».

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По версии следствия, своего ребёнка она завернула в пакет и оставила на пустыре. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

Жительница ЕАО приговорена к лишению свободы на 2,5 года. Её вина доказана в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля прокуратура Забайкалья известила об окончании расследования уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Читы. Она обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка сразу же после родов.