Вашингтон, 2 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Контроль над ценами в США является главным приоритетом для администрации Белого дома. Соответствующее заявление сделал 1 марта президент США Джозеф Байден, выступая с ежегодным обращением «О положении страны» перед палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер отметил, что с учётом рекордного роста числа рабочих мест и зарплат многие семьи в США сталкиваются с трудностями при оплате счетов, так как их сбережения съедает инфляция.

Президент США добавил, что в стране множеству семей приходится жить «от зарплаты до зарплаты», с большим трудом справляясь с ростом расходом на жильё, еду, бензин и многое другое. Именно по этой причине, по словам Байдена, главный приоритет на сегодняшний день дня него — контроль над ценами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке президентом США Байденом обращения к американцам. Ожидается, что американский лидер подробно расскажет, как именно он планирует облегчить жизнь людей, проживающих в стране, и восстановить экономику.