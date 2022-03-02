Ставрополь, , 06:29 — REGNUM Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил требование комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и ввёл в отношении жилищно-строительного кооператива «Восток-7» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Решение судьи Сычева ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела появилась запись — «введение наблюдения», но само решение пока не доступно для ознакомления.

В ходе слушаний из министерства строительства и архитектуры Ставропольского края поступили сведения «о том, что в настоящее время ЖСК «Восток-7» не является организацией, осуществляющей строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства».

Напомним, иск был инициирован в июле 2021 года. В качестве обоснования комитет заявил долг в размере 2,3 млн рублей.