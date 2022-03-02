Южно-Сахалинск, , 06:27 — REGNUM На Сахалине и Курилах силы Восточного военного округа провели тренировку по охране воздушного пространства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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В тренировке были задействованы боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и С-300В4 подразделений противовоздушной обороны. После получения сигнала учебной тревоги о воздушном нападении военные отработали комплекс практических действий по отражению авиаудара.

«Своевременный поиск, обнаружение и опознавание приближающихся средств воздушного нападения «противника» позволили в короткие сроки осуществить учебные (электронные) пуски ракет по всем целям», — уточнили в пресс-службе ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, соединения противовоздушной обороны Балтийского флота (БФ) провели плановые учения по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника.