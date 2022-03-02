Пекин, , 06:25 — REGNUM Китай призвал Соединенные Штаты разумно подходить к вопросам, связанным с Тайванем, чтобы избежать дальнейшего подрыва китайско-американских отношений, а также мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэнбинь сделал это заявление на ежедневном пресс-брифинге в ответ на недавние сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты направят пять бывших высокопоставленных чиновников на Тайвань в знак поддержки острова со стороны США. Ван сказал, что китайский народ твердо привержен защите своего национального суверенитета и территориальной целостности. «Демонстрация США так называемой поддержки Тайваня бесполезна, кого бы они ни послали».

Он призвал Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, прекратить все официальные обмены с Тайванем и разумно решать вопросы, связанные с Тайванем, чтобы избежать дальнейшего подрыва китайско-американских отношений, а также мира и стабильности через Тайваньский пролив.

Когда его попросили прокомментировать недавний акт США по раздуванию прохода эсминца с управляемыми ракетами USS Ralph Johnson через Тайваньский пролив, Ван сказал, что если американская сторона намерена таким шагом подбодрить сепаратистов, стремящихся к «независимости Тайваня», «это только ускорит крах сил «независимости Тайваня», и Соединенные Штаты заплатят высокую цену за свое рискованное поведение».

«Если американская сторона попытается запугать или оказать давление на Китай с помощью такого шага, мы хотели бы предупредить Соединенные Штаты, что любое военное сдерживание так же слабо, как железный лом перед Великой стальной стеной, которую составляют 1,4 млрд китайцев», — сказал Ван.