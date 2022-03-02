Владивосток, , 06:37 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Приморья ежедневно проводит мониторинг цен в торговых сетях — всплеска цен на продукты питания в крупных супермаркетах нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Товары на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Это обусловлено тем, что сети создали товарный запас по продуктам питания на период до 40 дней торговли, на средства гигиены и бытовую химию — до 90 дней, что позволяет обеспечивать стабильность и наличие товаров на полке. Кроме этого, мы понимаем, что сегодня в продовольственных магазинах присутствуют не более 20% товаров импортного производства. В основном это товары сопутствующего ассортимента, и мы легко сможем заменить их теми, которые произвели отечественными предприятиями», — сказали специалисты, добавив, что все социально значимые товары, реализуемые в рамках проекта «Доступное Приморье» — российского производства.

Руководители торговых сетей сказали, что не наблюдают ажиотажного спроса на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в социально значимых категориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье начала работу горячая линии по регулированию цен.