Максимальная ставка по рублёвому вкладу Сбербанка достигла 21%
Москва, 2 марта, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Сбербанк повысил максимальную ставку по рублёвому вкладу на три месяца до 21%. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба банка.
Советский вклад
«Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до трёх месяцев. Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%».
Как следует из условий банка, при вкладе на срок от трёх до шести месяцев ставка составит 16% (15%), от полугода до года — 9% (6,5%).
Напомним, 28 февраля Банк России на фоне масштабных санкций Запада повысил ключевую ставку почти в два раза, до 20% годовых.
Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк объявил о повышении с 1 марта максимальных ставок по депозитам в рублях до 18% годовых.
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