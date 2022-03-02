Москва, 2 марта, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Сбербанк повысил максимальную ставку по рублёвому вкладу на три месяца до 21%. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба банка.

Советский вклад

пресс-служба Сбербанка «Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до трёх месяцев. Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%».

Как следует из условий банка, при вкладе на срок от трёх до шести месяцев ставка составит 16% (15%), от полугода до года — 9% (6,5%).

Напомним, 28 февраля Банк России на фоне масштабных санкций Запада повысил ключевую ставку почти в два раза, до 20% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк объявил о повышении с 1 марта максимальных ставок по депозитам в рублях до 18% годовых.

Читайте также: В Австрии запретили работу дочерней компании Сбербанка