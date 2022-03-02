Пекин, , 06:19 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 1 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кулеба проинформировал Вана о первом раунде украино-российских переговоров, заявив, что прекращение боевых действий является главным приоритетом для Украины. Украина остается открытой для урегулирования текущего вопроса путем переговоров и относится к переговорам с Россией с позитивной искренностью, сказал Кулеба, добавив, что, несмотря на нынешние трудности, украинская сторона сохраняет спокойствие и готовность продвигать переговоры.

Китай сыграл конструктивную роль в украинском вопросе, сказал Кулеба, отметив, что Украина готова укреплять связь с китайской стороной и надеется на посредничество Китая в достижении прекращения огня. Ван сказал, что ситуация в Украине быстро изменилась, и что Китай сожалеет о начале конфликта между Украиной и Россией и крайне обеспокоен ущербом для гражданского населения.

Основная позиция Китая по украинскому вопросу открыта, прозрачна и последовательна, сказал Ван, отметив, что Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Что касается нынешнего кризиса, Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия, способствующие политическому урегулированию, сказал Ван.

Поскольку боевые действия продолжают расширяться, главным приоритетом является максимальное облегчение ситуации, чтобы предотвратить эскалацию конфликта или даже выход из-под контроля, особенно для предотвращения причинения вреда гражданскому населению, а также гуманитарного кризиса и обеспечения безопасного и своевременного доступа к гуманитарной помощи, сказал он.

Ван подробно остановился на позиции Китая в отношении обеспечения безопасности китайских граждан в Украине и призвал украинскую сторону взять на себя соответствующие международные обязательства. Правительство Китая придает большое значение безопасности граждан Китая на Украине и ежеминутно заботится об их безопасности, отметил Ван, добавив, что все граждане Китая в Украине являются посланниками китайско-украинской дружбы и друзьями украинского народа.

Процесс эвакуации зарубежных китайцев и студентов из Украины продолжается, сказал Ван, выразив благодарность украинской стороне за поддержку, сотрудничество и помощь со стороны украинского правительства и общества. Китай высоко оценивает запуск Украиной специальных эвакуационных поездов для иностранных граждан, что соответствует международному гуманитарному духу, сказал Ван.

Ван выразил надежду, что украинская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Китая в Украине и продолжит предоставлять гарантии и содействие их эвакуации.