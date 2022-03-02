Пекин, 2 марта, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Жалобы потребителей на страховые компании Китая снизились на 7,39% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, когда Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC), и ее местные бюро приняли 37 646 дел, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Количество дел, связанных с компаниями по страхованию имущества, сократилось на 14,53% по сравнению с предыдущим кварталом до 14 247 за этот период, в то время как количество дел, связанных со страховщиками жизни, составило 23 399, что на 2,42% меньше, чем за квартал, сообщает CBIRC. В четвертом квартале было подано 9 082 жалобы, связанных с автострахованием, что составляет 63,75% всех жалоб на компании по страхованию имущества.

Из всех жалоб на страховщиков жизни, количество дел, связанных со страхованием жизни и страхованием от болезней, составило соответственно 41,31% и 22,83%, сообщает CBIRC.