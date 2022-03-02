Пекин, 2 марта, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая стремится улучшить механизм ценообразования на рынке угля, чтобы направлять движение цен в разумных пределах, поскольку страна стремится обеспечить стабильные поставки энергии, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) установила относительно разумный диапазон для среднесрочной и долгосрочной торговли энергетическим углем мощностью 5500 Ккал в порту Циньхуандао от 570 юаней (около $90) до 770 юаней за тонну.

Принимая во внимание все аспекты логистики и производственных затрат, NDRC соответственно уточнила цены на добычу угля в шахтах для среднесрочной и долгосрочной торговли в основных районах добычи угля, включая Шаньси, Шэньси и Внутреннюю Монголию.

«Предложение разумного диапазона заключается не в принятии государственных цен на уголь, а в создании механизма регулирования диапазона на основе рыночных цен», — сказал официальный представитель NDRC Ван Цзиньсун, добавив, что этот шаг может позволить лучше сочетать роли рынка и правительства, чтобы избежать резких взлетов и падений на рынке.

Экономический планировщик также пообещал укрепить потенциал страны по сбалансированию поставок и спроса, усилить надзор за рынком для предотвращения ненадлежащих вмешательств и своевременного расследования незаконной рыночной практики.