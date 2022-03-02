Осло, 2 марта, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Власти Норвегии решили запретить продажу алкогольных напитков, произведенных в России, в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежскую монопольную алкогольную сеть.

Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Палёная водка

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Утверждается, что меры были приняты из-за российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее подобные решения приняли уже монополии в Финляндии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения санкций против России, в ряде провинций Канады магазины стали убирать российскую водку с прилавков. Также магазины в некоторых штатах США прекратили продажи водки, произведенной в России.