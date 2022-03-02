Пекин, 2 марта, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Общее количество производственных линий Boeing по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовые в Китае достигнет 15 к концу этого года, сообщат Boeing China, передает агентство Синьхуа.

Global Panorama Логотип Boeing

Boeing и его местные и глобальные партнеры будут способствовать развитию производственных линий для переоборудованных грузовых самолетов Boeing (BCF) в Китае для удовлетворения растущих потребностей рынка в грузовых самолетах, сообщает Boeing China. К концу этого года в трех китайских городах Гуанчжоу, Шанхае и Цзинани будет насчитываться 12 производственных линий для проектов 737−800BCF и три для проектов 767−300BCF

По данным Boeing China, Boeing и ST Engineering недавно объявили о плане создания дополнительных мощностей для 767−300BCF. Во второй половине этого года Boeing добавит линию переоборудования 767−300BCF на заводе ST Engineering по производству планеров в южно-китайском Гуанчжоу. К тому времени общее количество конверсионных линий для 767−300BCF в Китае достигнет трех, добавил Boeing China.

В сентябре прошлого года Boeing и Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. объявили о планах создания двух конверсионных линий 767−300BCF для переоборудованных грузовых судов в Гуанчжоу. 767−300BCF может перевозить до 51,6 тонны и пролетать до 6190 км. Являясь частью семейства грузовых судов Boeing 767, он обеспечивает высокую производительность по эксплуатационным расходам за рейс, а также по полезной нагрузке и дальности полета.

К настоящему времени проект 767−300BCF получил более 100 заказов и обязательств от клиентов по всему миру, свидетельствуют данные Boeing China. Согласно Прогнозу коммерческого рынка Boeing на 2021 год, компания прогнозирует потребность в 1720 переоборудованных грузовых самолетах по всему миру в течение следующих 20 лет.