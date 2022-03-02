Новосибирск, 2 марта, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщило региональное управление СКР.

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Установлено, что с 2013 по 2017 год руководитель коммерческой организации «АПР» заключил фиктивные договоры с подконтрольными предприятию организациями и впоследствии уклонилось от уплаты налогов путём включения в налоговые декларации и другие документы ложных сведений, указав, что организация оказывала услуги по поиску и подбору персонала, хотя фактически они не оказывались.

Сумма налога на добавленную стоимость и налога на прибыль за три года, неуплаченная в бюджет, составила более 52 млн рублей.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд.