Берлин, 2 марта, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Китай оставался самым важным заказчиком автомобильной промышленности Германии в 2021 году, сообщило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis), передает агентство Синьхуа.

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По данным Destatis, экспорт легковых автомобилей Германии в Китай увеличился на 14% в годовом исчислении до 16,7 млрд евро ($18,7 млрд) в прошлом году. Экспорт немецких автомобилей в Соединенные Штаты восстановился до 15,9 млрд евро в 2021 году, в то время как экспорт в Великобританию, третью по величине экспортную страну отрасли, сократился на 17%до 9,4 млрд евро.

По данным Destatis, после воздействия «серьезных ограничений COVID-19» в 2020 году экспорт немецких автомобилей в прошлом году немного увеличился до 117,6 млрд евро, но все еще был на 8,2% ниже докризисного уровня в 2019 году. Помимо глобальной пандемии, «нехватка чипов и другие проблемы с доставкой повлияли на немецкую автомобильную промышленность в 2021 году», — сообщает служба.

В то время как экспорт автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания сократился, в Германии наблюдался значительный рост экспорта полностью электрических транспортных средств и гибридных легковых автомобилей. По данным Destatis, в 2021 году Германия экспортировала около 300 000 электромобилей на сумму 12,6 млрд евро.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA) ожидает, что мировой рынок легковых автомобилей вырастет на 4% в 2022 году. Соединенные Штаты и Китай увеличат рынки на 2%, в то время как европейский рынок, по прогнозам, вырастет на 5% из-за эффекта догоняющего развития.