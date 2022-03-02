Вашингтон, 2 марта 2022, 05:52 — REGNUM Соединённые Штаты, также как ранее их союзники, закрывают для всех российских самолетов воздушное пространство страны. Об этом президент США Джо Байден заявил 1 марта в своём выступлении к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны».
Напомним, первой из западных стран своё воздушное пространство для российских самолётов закрыла Великобритания. Позднее закрытие для российских авиаперевозчиков воздушного пространства всех стран, входящих в ЕС, одобрили главы МИД Евросоюза. На американском континенте своё воздушное пространство для России ранее закрыла Канада.
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Россия в качестве ответной меры закрыла своё воздушное пространство для самолётов из 36 стран.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в своем обращении к американскому Конгрессу заявил, что Россия якобы изначально планировала проведение специальной операции на Украине и поэтому якобы отказывалась проводить переговоры.
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