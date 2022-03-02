Вашингтон, 2 марта, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, так же как ранее их союзники, закрывают для всех российских самолетов воздушное пространство страны. Об этом президент США Джо Байден заявил 1 марта в своём выступлении к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны».

(сс) jlhervàs Джо Байден

Джо Байден «Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов».

Напомним, первой из западных стран своё воздушное пространство для российских самолётов закрыла Великобритания. Позднее закрытие для российских авиаперевозчиков воздушного пространства всех стран, входящих в ЕС, одобрили главы МИД Евросоюза. На американском континенте своё воздушное пространство для России ранее закрыла Канада.

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Россия в качестве ответной меры закрыла своё воздушное пространство для самолётов из 36 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в своем обращении к американскому Конгрессу заявил, что Россия якобы изначально планировала проведение специальной операции на Украине и поэтому якобы отказывалась проводить переговоры.