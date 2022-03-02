Хэфэй, Китай, , 05:50 — REGNUM Пилотная зона свободной торговли (ЗСТ) в провинции Аньхой на востоке Китая в 2021 году обеспечила объем внешней торговли более чем на 154 млрд юаней (около $24,3 млрд), что составляет 22,3% от общего объема торговли провинции, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным административного управления Пилотной зоны свободной торговли Китая, в 2021 году в рамках пилотной зоны свободной торговли в Аньхое было создано в общей сложности 13 000 новых предприятий и подписано 795 проектов с совокупными контрактными инвестициями в размере 319,5 млрд юаней.

«Мы воспользуемся такими возможностями, как Региональное соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, чтобы привлечь больше инвестиций и увеличить внешнюю торговлю в этом году», — заявил глава департамента торговли провинции Аньхой и директор административного офиса пилотной зоны свободной торговли на пресс-конференции Чжан Цзянь.

Созданная в сентябре 2020 года с тремя подзонами в городах Хэфэй, Уху и Бэнбу, пилотная зона свободной торговли в Аньхое быстро развивалась, превратившись в платформу для открытия и развития на высоком уровне.