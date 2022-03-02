Токио, , 05:46 — REGNUM Вопрос о закрытии воздушного пространства для российских самолётов власти Японии будут координировать со странами G7. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Флаг Японии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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Кисида отметил, что в настоящее время ряд стран уже приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для российских самолётов. Премьер-министр пояснил, что Японии также нужно задуматься о выработке ограничительных мер, координируя данный вопрос со странами G7 и с учётом развития ситуации на Украине.

При этом японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) уже несколько дней подряд отменяет регулярные авиарейсы из Токио в Москву и из Москвы в Токио, которые курсировали еженедельно, по четвергам и пятницам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении США закрыть своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.

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