Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Соединенные Штаты не будут направлять свои войска на Украину для противостояния с российскими военнослужащими, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к американскому Конгрессу.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наши силы не вступают и не будут вступать в конфликт с российскими силами на Украине», — заявил он.

Байден добавил, что США направят свой военный контингент в Европу для «защиты» союзников по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конгресс США начал обсуждения политики поставок оружия на фоне ситуации на Украине. В частности, ряд политиков уже оказывает давление на Белый дом с требованием направить Киеву партию противотанковых и зенитных ракетных комплексов.