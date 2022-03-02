Пекин, , 05:42 — REGNUM Санкции, введенные против России, в конечном счете нанесут больший ущерб США и их союзникам, заявила исследовательская группа, консультирующая председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку Пекин взвешивает, какую поддержку оказать своему близкому дипломатическому партнеру, сообщает 1 марта Bloomberg.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия в значительной степени адаптировалась к карательным финансовым мерам с 2014 года, после того как она присоединила Крым, сказал младший научный сотрудник Китайского института современных международных отношений Ма Сюэ в статье, опубликованной 2 марта в социальных сетях. Союзники США и Европы пострадают за поддержку Украины, сказал Ма, чей исследовательский орган связан с Министерством государственной безопасности Китая, гражданским разведывательным агентством Китая.

Оценка Ма контрастирует с большинством ранних реакций на эти меры, которые включают отключение российского Центробанка от его запасов иностранной валюты.

Китай до сих пор отказывался критиковать или одобрять специальную операцию России, начатую президентом страны на Украине, и воздерживался от голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, осуждающей этот шаг. Официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь повторил призыв Китая к диалогу между двумя сторонами.

Отключение российских банков от системы обмена сообщениями SWIFT нанесет Европе примерно такой же ущерб, что и России считает Ма. По его словам, США также могут понести серьезные издержки в будущем, оказывая экономическую и гуманитарную помощь союзникам, и Европа может быть дестабилизирована большим количеством бегущих украинцев.

«Если кризис с беженцами на Украине не будет урегулирован должным образом, это будет способствовать тому, что Россия будет разогревать ненависть и подрывать НАТО. Ожесточенные дебаты по проблемам беженцев внутри Европы также могут нанести ущерб ее единству в решающие моменты», — написал Ма.

Тем не менее, Китай мог бы оказать некоторую поддержку России, чтобы сгладить санкции. Ожидается, что китайские компании будут покупать российскую нефть со скидкой, если санкции отпугнут других покупателей, заявили трейдеры. Это также может обеспечить финансовую поддержку, поскольку Народный банк Китая заключил многомиллиардный валютный своп со своим коллегой в Москве, что позволяет странам предоставлять ликвидность предприятиям, чтобы они могли продолжать торговлю.

В последние годы Россия также работала над тем, чтобы ослабить влияние доллара на свою финансовую систему, продав большую часть своих казначейских облигаций США в 2018 году, готовясь к потенциальным санкциям.