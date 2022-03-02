Нерюнгри, Якутия, 2 марта 2022, 05:43 — REGNUM В шахте «Денисовская», принадлежащей угледобывающей компании «Колмар», приостановлена работа трёх забоев. Там устраняют последствия обрушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.
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Причиной ЧП стало землетрясение с эпицентром в пяти километрах от горных выработок. Подземные толчки привели к разрушению бортов шахты. Пострадали трое рабочих, у них ушибы и лёгкие травмы.
На месте обвала работают специалисты Межотраслевого научного центра ВНИМИ, которые консультируют компанию по вопросам проведения в шахте укрепительных работ.
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение породы произошло 23 февраля. Пострадавших доставили в больницу города Нерюнгри.