Нерюнгри, Якутия, , 05:43 — REGNUM В шахте «Денисовская», принадлежащей угледобывающей компании «Колмар», приостановлена работа трёх забоев. Там устраняют последствия обрушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Причиной ЧП стало землетрясение с эпицентром в пяти километрах от горных выработок. Подземные толчки привели к разрушению бортов шахты. Пострадали трое рабочих, у них ушибы и лёгкие травмы.

«Первую помощь пострадавшим оказали коллеги, далее — медперсонал. Сейчас сотрудники находятся дома», — рассказал директор по производству ООО «УК «Колмар» Павел Андрющенко.

На месте обвала работают специалисты Межотраслевого научного центра ВНИМИ, которые консультируют компанию по вопросам проведения в шахте укрепительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение породы произошло 23 февраля. Пострадавших доставили в больницу города Нерюнгри.