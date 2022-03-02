Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM Депутаты областной думы Сахалина в очередной раз выступили с ответным заявлением к Японии. Народные избранники 2 марта напомнили японскому МИДу, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сахалинская областная Дума твердо и в очередной раз напоминает представителям японского МИДа о том, что все Курильские острова находятся под российским суверенитетом и являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал председатель думы островного региона Андрей Хапочкин.

Он напомнил японской стороне на каком основании Курилы были включены в состав Советского Союза.

«В состав Советского Союза Курильские острова вошли по итогам Второй мировой войны. Япония, являясь союзником гитлеровской Германии на протяжении Второй мировой войны, представляла реальную угрозу безопасности для Дальневосточных рубежей нашей страны. На Ялтинской конференции 1945 года с участием глав стран антигитлеровской коалиции было принято решение о передаче Курильских островов Советскому Союзу, что зафиксировано в соответствующих международных документах. Сахалинская областная дума на протяжении многих лет занимает принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности России и неоднократно указывала, что Курильские острова являются ее неотъемлемой частью», — пояснил Хапочкин.

Еще раз позицию думы Сахалина обозначили депутаты Александр Болотников и Александр Шарифулин, которые также напомнили Японии, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

«Наша позиция — Курилы однозначно являются российской землей, других комментариев быть не может!» — сказал Шарифулин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия «оккупировала южную часть Курильских островов», что противоречит международному праву, заявил директор департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма, писал ТАСС.