Кемерово, 2 марта, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области начал работу «Поезд здоровья». В каждом населённом пункте он будет работать с 10:00 до 16:00, сообщили в региональном минздраве.

Министерство здравоохранения Кемеровской области «Поезд здоровья»

В составе поезда — передвижные флюорограф и маммограф, ФАП, пункт обследования на ВИЧ-инфекцию, а также передвижной учебно-симуляционный комплекс Кузбасского медицинского колледжа, где обучают правильному оказанию первой помощи.

В минздраве уточнили, что обследования для жителей региона бесплатны и доступны в порядке живой очереди.