Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Техподдержку и обслуживание российских авиакомпаний приостановила корпорация Boeing. Об этом 2 марта сообщает агентство Reuters в своём Twitter.

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Boeing приостанавливает поставки запасных частей, обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний. Приостановлены все основные операции в Москве, работа офиса на Украине и деятельность учебного центра в Сколково.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз запретит продажу самолётов и оборудования российским авиакомпаниям в связи со спецоперацией России на Украине.

После ввода санкций ЕС, в число российских авиакомпаний, получивших уведомление об отзыве самолётов Boeing 737, попала «Якутия».

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