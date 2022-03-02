Кемерово, , 05:24 — REGNUM Кемеровское управление Роспотребнадзора опубликовало на своём сайте перечень ограничений, продолжающих действовать на территории региона из-за коронавируса. Согласно данным ведомства, режим «Повышенная готовность» продлён в регионе до 31 марта 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Кроме того, приостановлено проведение публичных и иных массовых мероприятий, действует «масочный режим» для граждан и обязательная самоизоляция для 60+.

Также, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

В то же время, с 1 марта отменена непрерывная деятельность работников организаций с круглосуточным пребыванием.