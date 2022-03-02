Токио, 2 марта, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Япония намерена ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко в течение недели, заявил глава японского правительства Фумио Кисида в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Также под японские санкции попадут ряд других высоких должностных лиц в Белоруссии. При этом в Японии считают, что белорусские власти оказывают поддержку России в проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ожидается, что санкции будут введены уже в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава японского минфина Сюнъити Судзуки заявил, что Соединенные Штаты и Япония будут совместно оказывать экономическое давление на Россию. Отмечалось, что Вашингтон и Токио согласовывают свои дальнейшие шаги по антироссийским санкциям.