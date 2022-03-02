Пекин, 2 марта, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Зарегистрированные на бирже предприятия в Китае в прошлом году продемонстрировали устойчивый рост рыночной стоимости и прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

Pixabay.com Рост фондового рынка

По состоянию на конец 2021 года на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня было зарегистрировано в общей сложности 4615 фирм, в том числе более 70% из cgbcrf 500 крупнейших китайских предприятий, согласно данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Общая рыночная стоимость этих фирм заняла второе место в мире, достигнув 91,6 трлн юаней (около $14,46 трлн), сообщила комиссия. В 2021 году прибыль, приходящаяся на акционеров, достигла рекордно высокого уровня в 1,67 трлн юаней, увеличившись на 17% в годовом исчислении.