Лондон, , 05:16 — REGNUM Цена фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с августа 2014 года превысила $110 за баррель. Это следует из данных торговой площадки на утро 2 марта.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 05:08 мск, фьючерсы на Brent с поставкой в мае 2022 года торговались на уровне $110,20 за баррель ($2,98, +2,78%), достигая в моментах $110,40.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 1 марта цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $106 за баррель.

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